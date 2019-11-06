بري يكشف عن تقارير دولية بشأن تنقيب يوناني عن النفط قرب حدود لبنان

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، عن وجود تقارير دولية أشارت لقيام أعمال تنقيب حاليا عن النفط تقوم بها شركة يونانية، تملك "شروك توتال" 40 بالمئة منها، بالقرب من الحدود اللبنانية تتداخل مع منطقتها الاقتصادية.

ولفت بري خلال اجتماعه مع النواب في مقره ببيروت، لوجود تأخر من جانب شركة توتال الفرنسية المعنية بالبلوك 9 عن التنقيب، وهي المنطقة الواقعة على الحدود مع إسرائيل.

وأورد بيان لرئيس البرلمان نشرت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية، أن بري أجرى اتصالات مع الجهات الرسمية المختصة، وأرسل موفدا لفرنسا لمقابلة رئيس شركة توتال.

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ويستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين من مياهه الإقليمية، رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بالرقم 9.

ومن المفترض أن يبدأ الحفر في الرقعة رقم 4 منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يليه في البلوك رقم 9 بعد أشهر.

ووقعت الحكومة اللبنانية العام الماضي للمرة الأولى، عقودا مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين.

ولن يشمل التنقيب الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل؛ فيما أطلق لبنان العام الحالي دورة التراخيص الثانية في خمسة بلوكات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.