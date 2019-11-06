حليمة يعقوب تلتقي الملك سلمان في الرياض لبحث العلاقات الثنائية

الرياض/ الخليج 365

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، مع حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة تعزيز التعاون.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عقد الملك سلمان ورئيسة سنغافورة، جلسة مباحثات.

وبحثت الجلسة العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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ووصلت رئيسة جمهورية سنغافورة الثلاثاء، إلى الرياض، بعد يوم من زيارتها المدينة المنورة.

وهذه أول زيارة تقوم بها الرئيسة السنغافورية للشرق الأوسط بصفتها رئيسة لبلادها، وأول زيارة لرئيس سنغافوري للسعودية.

والتقت يعقوب، الأحد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ضمن مباحثات مشتركة لتوسيع أطر التعاون.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت سنغافورة، انتخاب حليمة يعقوب، رئيسة البرلمان سابقا، كأول امرأة مسلمة تتولى رئاسة البلاد.

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