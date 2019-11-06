بينهم 4 أجانب.. 8 إصابات حصيلة حادث الطعن شمالي الأردن

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن حصيلة حادثة الطعن، في مدينة جرش شمالي البلاد، هي 8 مصابين، بينهم 4 سياح أجانب.
جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها جابر، لتلفزيون المملكة الحكومي.
وأوضح جابر أن "من بين الحالات 4 حرجة و4 متوسطة، وأنه تم نقل المصابين إلى مدينة الحسين الطبية بالعاصمة عمان".
وفي ذات السياق، أفاد متحدث باسم الأمن العام، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، بأن التحقيقات في الحادثة مستمرة، بعد إلقاء القبض على مرتكب الحادثة.
وأوضح أن حصيلة الأصابات كانت 4 أردنيين، منهم ضابطي صف، ودليل سياحي وسائق حافلة، إضافة إلى 3 سياح يحملون الجنسية المكسيكية وسائحة تحمل الجنسية السويسرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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