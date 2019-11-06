وفد من "حماس" يتوجه إلى "القاهرة"

غادر وفد من قيادة حركة حماس، قطاع غزة، الأربعاء، متوجهًا إلى العاصمة المصرية، القاهرة، عبر معبر رفح البري.
وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، لوكالة الخليج 365، إن الوفد برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية.
وذكر أن الوفد سيجري مباحثات مع المسؤولين المصريين، حول موقف الحركة من الانتخابات، والعلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل التخفيف عن غزة.
وأشار إلى أن الوفد سيقوم بجولة خارجية، تشمل عدة دول، بهدف حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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