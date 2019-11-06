وفاة المصري محمد الحلو أشهر مدربي الأسود بالعالم العربي

القاهرة / الخليج 365 توفي المدرب المصري محمد الحلو، أحد أشهر مدربي الأسود في العالم العربي، الأربعاء، وفق إعلام محلي. وتوفي الحلو، بعد صراع مع المرض؛ حيث تعرض لوعكة صحية حادة خلال الأيام الماضية، حسب وسائل إعلام مصرية. Advertisements وكان محمد الحلو كبير عائلة "الحلو"، التي ساهمت في تأسيس السيرك القومي بمصر، واشتهرت بتدريب الحيوانات المفترسة. وللحلو عدد من الأبناء يعملون بمهنة ترويض الأسود. وجده هو محمد علي الحلو، الذي أسس سيرك "الحلو" عام 1889، وشارك في تأسيس وافتتاح السيرك القومي رسميا في 1966، ولسنوات ظل السيرك القومي المصري رائدا بين الدول العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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