العراق.. "القضاء الأعلى" يطالب بمراجعة الدستور وتقديم مقترحات لتعديله

بغداد / محمد وليد / الخليج 365

طالب مجلس القضاء الأعلى الذي يدير شؤون القضاء في العراق، الأربعاء، كافة القضاة وأعضاء الادعاء العام بمراجعة نصوص الدستور وتقديم المقترحات بخصوص ذلك.

وذكر بيان للمجلس، اطلعت عليه الخليج 365، أنه طالب القضاة والمدعين العامين بمراجعة نصوص الدستور وتقديم المقترحات بخصوص ذلك لإرسالها إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب (البرلمان).

وشكل البرلمان العراقي، وضمن حزم قال إنها اصلاحية لتلبية مطالب المحتجين، لجنة برلمانية خاصة لبحث تعديل الدستور.

وتتكون اللجنة من 18 برلمانيا من المكونات الرئيسة الثلاثة والأقليات.

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ويفترض بهذه اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر يشمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن محاولات الأطراف السياسية في العراق للخروج من الأزمة الحالية وسط دعوات شعبية لإعلان الإضراب العام وعصيان مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات المتظاهرين.

والدستور العراقي الحالي وافق عليه العراقيون في استفتاء شعبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2005 بنسبة تجاوزت 78% من الأصوات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.