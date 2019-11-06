وزير الزراعة الفلسطيني: تجارنا يواجهون معيقات إسرائيلية لإدخال الأبقار المستوردة

رام الله / محمد خبيصة / الخليج 365

اتهم وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، إسرائيل، بوضع معيقات أمام إدخال شحنات أبقار مستوردة من الخارج، كرد على قرار فلسطيني سابق بوقف استيرادها من إسرائيل.

وأبلغ العطاري، صحفيين، في مؤتمر بمقر الوزارة في رام الله، أن أول شحنة أبقار، تعود لتاجر فلسطيني وصلت الموانئ الإسرائيلية، منذ إعلان قرار وقف الاستيراد، ما زالت محتجزة، ويمنع إدخالها للضفة.

ومنذ شهرين، تمنع الحكومة الفلسطينية، استيراد الأبقار من إسرائيل، إذ ترى في قرارها خطوة باتجاه الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

وزاد الوزير:" منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي حتى اليوم، لم يتم إدخال شحنات عجول من إسرائيل... وأول شحنة طلبها مستورد فلسطيني من الخارج، منذ القرار، معلقة منذ أيام لدى الجانب الإسرائيلي".

واعتبر أن مخزونات الأبقار الحية في السوق المحلية "مريحة، لدينا مخزونات تكفي على الأقل حتى نهاية العام الجاري.. والأهم أن الأسعار مستقرة".

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ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية صراحة عن أية عقوبات تجاه الفلسطينيين، بعد قرار وقف استيراد الأبقار، بحسب الوزير العطاري، "ووافقت منذ القرار على استيراد أزيد من 10 آلاف عجل".

وتابع:" إسرائيل تمارس سياسة التخويف بحق المستوردين الفلسطينيين.. أحد المستوردين أبلغ الوزارة أنه لن يكون قادرا على الاستيراد من الخارج، بسبب عدم توفر المحفظة المالية الخاصة به".

ويبلغ متوسط الاستيراد السنوي من الأبقار إلى السوق الفلسطينية، قرابة 120 ألف عجل، معظمها يتم استيرادها عبر تجار إسرائيليين و10 بالمئة منها من مزارع إسرائيلية.

وينتج الفلسطينيون 15 في المائة فقط من الأبقار "اللاحمة"، ويتم استيراد الباقي من الخارج.

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