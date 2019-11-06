تشريعات تونس.. القضاء ينتهي من نظر الطعون بقبول 3 ورفض 33

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت المحكمة الإدارية التونسية، الأربعاء، البت في كل طعون الانتخابات التشريعية التي أقيمت قبل شهر، برفض 33 طعنا وقبول 3 آخرين.

جاء ذلك في بيان للمحكمة نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اطلعت عليه الخليج 365.

وقالت المحكمة إن "الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أصدرت الأربعاء أحكامها الإحدى عشر (11) الأخيرة، بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج الانتخابية التشريعية لعام 2019"

وأضافت أن "الجلسة العامة القضائية قضت في جميعها (11 طعنا) بالرفض".

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والإثنين، نظرت المحكمة نفسها في 25 قضية طعن من أصل 36، وأصدرت أحكاما نهائية في 3 منها (من الـ25)، فيما رفضت البقية (22 قضية)، فيما نظرت الأربعاء في الطعون الـ11 المتبقية.

والأحكام الصادرة بالطعون الثلاثة قضت باستعادة أحزاب "النهضة" (إسلامي)، و"نداء تونس" (ليبرالي)، و"الرحمة" (إسلامي)، لمقعد لكل منها في 3 دوائر انتخابية.

وبدون احتساب نتائج الطعون، أسفرت الانتخابات التشريعية التونسية المقامة في 6 أكتوبر الماضي، عن فوز حركة النهضة بالمركز الأوّل بـ52 مقعدًا من أصل 217، بحسب نتائج رسمية أولية.

وحل حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ38 مقعدًا، ثم قائمة التّيار الديمقراطي (22)، و"ائتلاف الكرامة" (21)، والحزب "الدستوري الحُر" (17)، و"حركة الشعب" (16)، وحركة "تحيا تونس" (14) وحركة "مشروع تونس" (4)، فيما حصلت قوائم أخرى على 33 مقعداالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.