صحيفة: الإمارات ستسمح للإسرائيليين بحضور معرض"إكسبو 2020"

القدس / الخليج 365

قالت صحيفة إسرائيلية، إن الإمارات العربية المتحدة، ستسمح للإسرائيليين، بالدخول إلى أراضيها خلال فترة تنظيمها معرض "إكسبو" الدولي في العام 2020.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأربعاء:" كمضيف رسمي لحدث المعرض العالمي العام المقبل، من المتوقع أن تفتح الدولة الخليجية أبوابها للسياح الإسرائيليين في عام 2020".

ويقام المعرض الدولي، المصمم لعرض إنجازات الأمم، مرة كل خمس سنوات، ويستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.

وسينطلق المعرض الدولي في إمارة دبي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 .

ولم تعلق الإمارات العربية المتحدة رسميا على هذا التقرير.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية:" سيقيم معرض إكسبو 2020، جناحًا ستقدم فيه إسرائيل أحدث إنجازاتها في مجال الابتكار".

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ونقلت عن مصدر لم تسمه في فريق إدارة إكسبو:" تجري السلطات الإسرائيلية والإماراتية محادثات منذ فترة، للسماح لمن يحملون جوازات سفر إسرائيلية بحضور المعرض في دبي".

وأضاف المصدر:" هذه المحادثات جارية لأن كلا الجانبين يرغب في رؤية المعرض يتحول إلى أكبر معرض في العالم، وقد استثمرت الإمارات مبالغ هائلة من المال وفكرت في الحدث، وتريد أن ترحب بالإسرائيليين أيضا".

كما نقلت الصحيفة عن محمد خاطر، مساعد مدير السياحة في إمارة رأس الخيمة، قوله:" أعتقد أن الإسرائيليين سيأتون للزيارة حتى بعد المعرض، فالآن، هناك قليل من الإسرائيليين الذين يزوروننا، وسنكون سعداء لاستيعاب جميع السياح الإسرائيليين".

وقالت الصحيفة:" على الرغم من أن إسرائيل والإمارات لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، فإن الدولتين تربطهما علاقات اقتصادية ويسمح للإسرائيليين بدخول البلاد إذا ما كانوا يحملون جواز سفر أجنبي غير إسرائيلي أو باستخدام تأشيرة خاصة".

وأشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة، اعترفت رسميًا في العام الماضي، بمجتمعها اليهودي الصغير، كجزء من سكان دبي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي مرتبط بسلطات الإمارات العربية المتحدة، قوله إن الدولة "لا تريد السياح الإسرائيليين فحسب، بل تريد المبدعين أيضًا، وبالتالي يُتوقع منها أن تجعل عملية الدخول إلى الدولة أسهل كثيرًا لمن يحملون جوازات السفر الإسرائيلية".

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