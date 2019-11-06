المركز الأول لتعليم عسير في المهارات الأدبية على مستوى المملكة

فافي الألمعي

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، المركز الأول في برنامج المهارات الأدبية في مجال الإلقاء و الارتجال ممثلة في الطالب عبدالله بن عوض القرني من متوسطة الراية بأبها ، و المركز الأول على مستوى المملكة في مجال القصة القصيرة ممثلة في الطالب زياد طارق آل شليل من ثانوية المملكة .

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للفائزَين ، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر ، والمدرسة ، وإدارة النشاط الطلابي ( الثقافي ) ، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد المجالات على مستوى المملكة والخليج العربي .