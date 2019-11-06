النفط يتراجع بعد صعود 3 أيام

صحيفة الخليج الالكترونية تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل نمو مخزونات الخام الأمريكية بما يفوق التوقعات؛ وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات؛ جراء توقعات بأن تهدأ حدة التوترات التجارية الأمريكية الصينية.

وسجّلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 38 سنتًا؛ ما يعادل 0.6%.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا؛ ما يعادل 0.5% إلى 56.93 دولارًا للبرميل، وكان قد سجّل مكاسب 1.2% في الجلسة السابقة. انشر الخبر :

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