افتتاح أكبر نفق هوائي للقفز الحر 29 الجاري في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح «كلايم أبوظبي» أبوابه للزوار يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في جزيرة ياس، حيث سيقدم تجارب استثنائية عالمية، تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر، وأطول جدار تسلق داخلي على مستوى العالم. ويشكل «كلايم» الإضافة الأحدث إلى مجموعة واسعة من الوجهات الترفيهية العالمية المميزة في جزيرة ياس، التي تشمل «عالم فيراري» أبوظبي، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز»أبوظبي، وغيرها الكثير.

ويضم «كلايم»، أكبر نفق هوائي للقفز الحر بعرض 32 قدماً (10 أمتار) وبارتفاع 82 قدماً (25 متراً). وسواء كان الضيوف من المحترفين، أو ممن يمارسون رياضة القفز الحر للمرة الأولى، سيعمل المدربون المعتمدون لدى «كلايم» على توفير تجارب آمنة وحافلة بالمرح لجميع الزوار على اختلاف مستوى مهاراتهم. كما سيتمكن الأطفال من عمر ثلاث سنوات، وما فوق، من الاستمتاع بتجارب ومغامرات استثنائية ضمن أجواء آمنة مملوءة بالتشويق.

وتوفر الوجهة الترفيهية الجديدة تجارب تسلق مميزة لمختلف المستويات، حيث سيتيح «كلايم» للمبتدئين خوض تجارب تسلق مختلفة بما يلائم مستويات تمرسهم، في حين يمكن للمتسلقين المتمرسين صقل مهاراتهم من خلال تسلق جدار «ذا ساميت»، الذي يمثل أطول جدار تسلق داخلي على مستوى العالم، ويصل ارتفاعه إلى 141 قدماً (43 متراً).