شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدورة السادسة من «أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء الدورة السادسة من برنامج «أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين» لعام 2020، للطلاب الإماراتيين بالسنوات الجامعية الثانية والثالثة والرابعة، (غير الخريجين في صيف 2020)، في تخصصات العلوم والهندسة.
وأوضح المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، أن «البرنامج هذا العام ينطلق بشراكات عالمية متميزة من خلال برنامج نقل المعرفة مع جهات عالمية أكاديمية، وهي: مختبر الغلاف الجوي وفيزياء الفضاء LASP في جامعة كولورادو بولدر، وجامعة أريزونا الشمالية في ولاية أريزونا الأمريكية، ومختبر علوم الفضاء بجامعة كاليفورنيا بيركلي، ومختبر الأرصاد الجوية الديناميكي (LMD) في فرنسا».
ويتيح البرنامج للطلاب فرصة العمل على مشاريع بحثية بمجال علوم الفضاء مثل البرمجة وتحليل البيانات وإعداد النماذج، تحت إشراف الفريق العلمي بمركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى فرصة المشاركة في أبحاث في مراكز الشركاء الأكاديميين للمركز في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، خلال الفترة من شهر مايو إلى أغسطس لعام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق الدورة السادسة من «أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.