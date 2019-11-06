إطلاق الدورة السادسة من «أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء الدورة السادسة من برنامج «أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين» لعام 2020، للطلاب الإماراتيين بالسنوات الجامعية الثانية والثالثة والرابعة، (غير الخريجين في صيف 2020)، في تخصصات العلوم والهندسة.

وأوضح المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، أن «البرنامج هذا العام ينطلق بشراكات عالمية متميزة من خلال برنامج نقل المعرفة مع جهات عالمية أكاديمية، وهي: مختبر الغلاف الجوي وفيزياء الفضاء LASP في جامعة كولورادو بولدر، وجامعة أريزونا الشمالية في ولاية أريزونا الأمريكية، ومختبر علوم الفضاء بجامعة كاليفورنيا بيركلي، ومختبر الأرصاد الجوية الديناميكي (LMD) في فرنسا».

ويتيح البرنامج للطلاب فرصة العمل على مشاريع بحثية بمجال علوم الفضاء مثل البرمجة وتحليل البيانات وإعداد النماذج، تحت إشراف الفريق العلمي بمركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى فرصة المشاركة في أبحاث في مراكز الشركاء الأكاديميين للمركز في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، خلال الفترة من شهر مايو إلى أغسطس لعام 2020.