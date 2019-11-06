هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة لهاتف هواوي nova 6 5G باللون الأحمر ظهر على التقنية بلا حدود.
رصد هاتف nova 6 5G في تسريبات مصورة جديدة اليوم باللون الأحمر، والذي يقدم من هواوي لاحقاً بتصميم ثقب الشاشة مع كاميرة أمامية مزدوجة.
تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف nova 6 القادمة من هواوي، وفي أحدث التسريبات المصورة لهاتف nova 6 5G، كشف عن تصميم الهاتف الذي ينطلق بكاميرة رباعية مع كاميرة سيلفي مزدوجة، كما يأتي زر التشغيل في الجانب الأيمن من الهاتف لدعم المستخدم أيضاً لإستشعار البصمة.
كما أعتمدت معايير تقنية 5G في الهاتف وفقاً لتسريبات سابقة من TENAA، والتي أكدت أيضاً على أن الهاتف يدعم شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.
ولقد أطلقت شركة هواوي الإصدارات السابقة من سلسلة nova خلال شهر يونيو، ومن المتوقع أن تقدم العملاق الصيني التحديث الجديد من سلسلة Nova قبل نهاية هذا العام.
يذكر أن شركة هواوي تحقق مبيعات جيدة من سلسلة nova 5 الحالية في الأسواق، لذا تستمر هواوي في تحديث هذه سلسلة nova بمميزات وتصميم أفضل خلال الفترة القادمة.
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هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة لهاتف هواوي nova 6 5G باللون الأحمر ظهر على التقنية بلا حدود.
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