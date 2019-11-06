شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث: النيابة التونسية لم تتحفظ على زوجة سامى الفهرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق الرسمى باسم القطب سفيان السليطى أن النيابة العمومية قد قررت الإحتفاظ بثلاث أشخاص بعد تواصل التحقيقات لأكثر من 12 ساعة وهم كل من سامي الفهرى والمتصرفة القضائية لشركة "برود كاكتوس" وكيل الشركة و لا وجود لأية تحفظ فى حق زوجة سامي الفهري.
كان متحدث قضائى فى تونس قد أعلن أمس الثلاثاء إن النيابة العامة أوقفت سامى الفهرى قطب الإعلام ومالك تلفزيون الحوار الخاص للاشتباه فى غسيل أموال وفساد مالي.
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