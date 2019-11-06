شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى: إصابة 3 مكسيكيين وسويسرى و4 أردنيين فى حادث جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن وزير الصحة الأردني سعد الجابرعن إصابة 3 مكسيكيين وسويسري واحد ، و4 أردنيين في حادث الطعن في مدينة جرش.

كما روى أحد السائقين المصابين بحادث طعن عدد من السائحين بمدينة جرش الأردنية تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن المهاجم كان شابا لا يتجاوز 25 عامًا.

Advertisements

وقال السائق المصاب بالحادث فى لقاء على "العربية"، اليوم الأربعاء: "المهاجم اسمه محمد أبو طعيمة من مخيم غزة فى جرش، كان شرسًا للغاية وشكله غير طبيعى، حاولنا السيطرة عليه وبالفعل تم السيطرة بعد طعن رجل الأمن".

وأضاف: "المهاجم لم يستسلم بسهولة والشرطى ساعدنى فى السيطرة عليه.. الموقف كان صعب جدا لأنه كان يستخدم سكينا منزليا حادا للغاية، والمهاجم كان يجرى بسرعة ويطعن السياح ويطعن كل من يحول بينه وبين السياح".