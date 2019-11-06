البنك الدولى مستعد لدعم لبنان ويحث على تشكيل حكومية جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه مستعد لتقديم كل الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة فى لبنان تكون ملتزمة "بالحوكمة الرشيدة... وخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين". وقال البنك في بيان بعد أن التقى المدير الإقليمي للبنك ساروج كومار بالرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء، إن التشكيل السريع لحكومة تلبيى توقعات جميع اللبنانيين هى الخطوة الأكثر إلحاحا فى لبنان.

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