شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إعادة فتح جسر باب المعظم بعد إغلاقه من قبل متظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد، إعادة فتح جسر باب المعظم مقابل مدينة الطب بعد إغلاقه من قبل متظاهرين، مشيرة إلى اعتقال مجموعة منهم.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوى، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، "إن مجموعة من المتظاهرين أغلقوا، ظهر اليوم، جسر باب المعظم مقابل مدينة الطب وسط العاصمة (بغداد)، ما أدى إلى إعاقة وصول المرضى إلى المستشفى".

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وأضاف المحمداوى، "أن قوة من عمليات بغداد اعتقلت عددًا من هؤلاء الأشخاص الذين عمدوا إلى إغلاق الجسر"، مطالبًا المتظاهرين بعدم السماح لأية مجموعة بإغلاق أى جسر أو طريق وإعاقة السير فى العاصمة .

ويشهد العراق، منذ أول أكتوبر الماضى احتجاجات واسعة لاسيما فى بغداد والمناطق الجنوبية، تخللتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 270 شخصًا .