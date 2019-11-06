شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدورة السادسة من برنامج "أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين" بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويتيح البرنامج للطلاب فرصة العمل على مشاريع بحثية بمجال علوم الفضاء مثل البرمجة وتحليل البيانات وإعداد النماذج، تحت إشراف الفريق العلمي بمركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى فرصة المشاركة في أبحاث في مراكز الشركاء الأكاديميين للمركز بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، خلال الفترة من شهر مايو إلى أغسطس 2020.
وقال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، إن «أهداف البرنامج تتجلى في بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال استكشاف الفضاء والكواكب بشكل خاص، إضافة إلى تطوير المعرفة في الأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي من الممكن أن تزوّد القطاع بأدوات وبيانات جديدة يُستفاد منها».
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق الدورة السادسة من برنامج "أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين" بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.