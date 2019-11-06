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خادم الحرمين يستقبل الرئيس التنفيذى ومؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس التنفيذي، ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.

 

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة، والمنتدى وسبل تطويره، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض وهو الخامس على مستوى العالم.

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حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.

 

كما حضره، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسيك، ورئيسه الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي اومندسن.

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