شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى بترقية 536 عضوًا من أعضاء النيابة العامة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لجهاز النيابة العامة وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقًا للتطلعات السامية.
وحث النائب العام أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.
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