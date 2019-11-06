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أمر ملكى بترقية 536 عضوًا من أعضاء النيابة العامة بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، أمرًا ملكيًا بترقية (536) عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء.

 

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وثمن  النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده  لجهاز النيابة العامة وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقًا للتطلعات السامية.

 

وحث النائب العام أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

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