الشرطة الأردنية: طعن عدد من السياح في مدينة جرش

قالت الشرطة الأردنية إن عددا من السياح ومرشدا محليا ورجل أمن تعرضوا للطعن اليوم الأربعاء في مدينة جرش التي يتردد عليها السياح الأجانب، وأضافت أنها اعتقلت رجلا فيما يتعلق بالواقعة.
وأبلغ مصدر أمني رويترز أن الضحايا ثلاث نساء إسبانيات وتم نقلهن إلى المستشفى. وقال مصدر في الدفاع المدني إن إصاباتهن طفيفة. ولم يتوفر المزيد من التفاصيل.
وجرش مشهورة بآثارها الرومانية.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية.
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