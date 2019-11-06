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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة بي إم دبليو تكشف عن طراز M2 CS والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
استعدادا للمشاركة به ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات، كشفت شركة بي إم دبليو عن طراز M2 CS في نسخته الجديدة المخصصة لعام 2020.
ونشر موقع "موتور وان" المختص في أخبار السيارات، اللقطات الرسمية لطراز M2 CS الذي يعتبر الطراز الأصغر حجما بين موديلات بي إم دبليو من هذه الفئة.
وعن قدرات طراز "M2 CS" قال الموقع الأمريكي: "إنه يعمل بمحرك توربيني من فئة S55 "إن لاين"، الذي ينتج قوة 444 حصانا، وهي قوة أعلى بنحو 39 حصانا إضافية عن القوة التي ينتجها محرك طراز بي إم دبليو M2التقليدي".
وذلك مع عزم دوران 550 نيوتن/متر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات، مع توفر نسخة يدوية من ناقل السرعة مزودة بـ6 سرعات.
ويمكن لطراز بي إم دبليو M2 CS التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ174 ميلا في الساعة.
وستكشف شركة بي إم دبليو عن تكلفة طراز M2 CS خلال طرحه للعرض رسميا بمعرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات الذي تنطلق فعالياته في يوم 22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
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