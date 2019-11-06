دون أن تضر أسناننا.. هكذا نتناول الفاكهة الحامضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الفواكه وعصائرها تتسم بالطعم اللذيذ كما أنها مفيدة للصحة. ولكن هناك بعض الأضرار التي قد تسببها الفواكه الحامضة على مينا الأسنان.



نقدم لك الطريقة السليمة للاستمتاع بتناولها مع الحفاظ على أسنانكم.

من يُكثر من تناول الفواكه وعصائرها فهو مما لا شك فيه يقوي جهازه المناعي عبر الفيتامينات الموجودة في الفواكه بشتى أنواعها.

ولكن كثرة تناول الفواكه قد يضر بمينا الأسنان وصحتها، نظرا لما تحتويه من أحماض. هذه الأحماض قد تؤدي إلى تآكل طبقة المينا التي لها تأثير على أعصاب الأسنان والإحساس بدرجات الحرارة.

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ومن أكثر أنواع الفواكه التي قد تضر بصحة الأسنان نذكر الكيوي والبرتقال وأنواع من التوت، وكذلك السلطات التي يضاف إليها الخل.

ما الحل إذا؟

ويُنصح عند تناول هذه الأنواع من الأطعمة تناول مواد غذائية تحتوي أيضا على نسبة عالية من مادة الكالسيوم، مثل منتجات الألبان (الجبن والزبادي)، فهذا يؤدي إلى تحييد الأحماض في الفم.

وينصح بغسل الأسنان بعد ساعة من تناول الفواكهة العالية الأحماض وليس قبل هذه الفترة، حتى لا تقوم الفرشاة بتخديش الأسنان.