السجن والغرامة لماليزي قتل قطة بوضعها في مجفف ملابس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه رجل ماليزي حكما بالسجن 34 شهرا، ودفع غرامة قدرها 9700 دولار، بسبب قتله قطة بوضعها في مجفف ملابس، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية في قضية أثارت غضبا شعبيا.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "بيرناما" بأن "ك. غانيش" حُكم عليه بالسجن الثلاثاء بعد إدانته بتهمة انتهاك قوانين حماية الحيوان في مغسلة عامة خارج كوالالمبور في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وسيبقى حرا طليقا في مقابل دفعه كفالة لأنه ينوي استئناف الحكم.

وهذا الرجل البالغ من العمر 42 عاما هو الشخص الثاني الذي يصدر حكم في حقه بالسجن لقتله حيوانا، إذ سجن سائق سيارة أجرة لمدة عامين بتهمة ارتكاب جريمة مماثلة في كانون الثاني/يناير.

وأثارت هذه الجريمة غضب الماليزيين عندما شاهدوا مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل كبير على الإنترنت وتظهر القطة الحامل في مجفف ملابس في وقت متقدم من الليل.

وبعد ذلك، أدخل رجلان النقود اللازمة لتشغيل الآلة ورحلا، حيث عثرت زبونة في وقت لاحق على الحيوان النافق وأبلغت الشرطة بهذا الأمر.

وقال القاضي بعد إصداره الحكم على غانيش "آمل بأن يكون هذا الحكم بمثابة درس للمتهم وللجمهور بألا يعاملوا الحيوانات بقسوة"، وإضافة إلى السجن، حكم عليه بدفع غرامة قدرها 9700 دولار وفق ما أوردت "بيرناما" مساء الثلاثاء.