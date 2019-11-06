الشهر الماضي أكثر أكتوبر دفئاً في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة كوبرنيكوس الأوروبية حول التغير المناخي أن تشرين الأول/أكتوبر 2019 كان أكثر أشهر تشرين الأول/أكتوبر دفئاً في العالم، مشيرة إلى أنه الشهر الخامس على التوالي الذي يحطم الرقم القياسي أو يقترب منه.

وسجلت في أكتوبر الماضي حرارة تزيد على 0,69 درجة مئوية عن المعدل الوسطي للمرحلة المرجعية 1981-2010 محطماً بـ 0,01 درجة مئوية رقم تشرين الأول/أكتوبر 2015 وبفارق 1,2 درجة عن المعدل المسجل قبل الثورة الصناعية.

وأوضحت هيئة كوبرنيكوس في بيان «إنه الشهر الخامس على التوالي الذي يسجل فيه مستوى قياسي أو يقترب كثيراً منه».

وحطم حزيران/يونيو وتموز/يوليو الرقم القياسي فيما حل آب/أغسطس 2019 في المرتبة الثانية وأيلول/سبتمبر في المرتبة الأولى.

وكانت السنوات الأربع الأخيرة الأكثر دفئاً في العالم، وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في آب/أغسطس أن يكون العام 2019 بين أكثر خمس سنوات دفئاً بسبب تأثير التغير المناخي الذي يتوقعه العلماء.