ولادة 4 توائم بصحة جيدة في مدينة خليفة الطبية بعجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رزقت أسرة عربية بأربعة توائم بصحة جيدة في مستشفى خليفة للنساء والأطفال، أحد مستشفيات مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان.

وقالت الدكتورة رييكا بورنهيدي، جراح متخصص واستشاري أمراض النساء والولادة: إن السيدة وضعت توائمها الأربعة، من خلال عملية قيصرية ناجحة تم تحديد موعدها سابقاً، وهم ثلاث إناث وذكر واحد وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة، حيث تراوحت أوزانهم بين 1300 جرام و 1500جرام.

ونوهت بأن حالة المواليد الصحية في تقدم ملحوظ نظراً لكونهم حديثي الولادة ومن المتوقع بقاؤهم في المستشفى لبضعة أسابيع، مشيرة إلى أن الولادة تمت قيصرياً، نظراً لطبيعة الولادة التي تمت في الأسبوع 31، في حين تتم حالات الولادة لغير التوائم بعد الأسبوع 39 من الحمل.