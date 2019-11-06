شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة 4 توائم بصحة جيدة في مدينة خليفة الطبية بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رزقت أسرة عربية بأربعة توائم بصحة جيدة في مستشفى خليفة للنساء والأطفال، أحد مستشفيات مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان.
وقالت الدكتورة رييكا بورنهيدي، جراح متخصص واستشاري أمراض النساء والولادة: إن السيدة وضعت توائمها الأربعة، من خلال عملية قيصرية ناجحة تم تحديد موعدها سابقاً، وهم ثلاث إناث وذكر واحد وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة، حيث تراوحت أوزانهم بين 1300 جرام و 1500جرام.
ونوهت بأن حالة المواليد الصحية في تقدم ملحوظ نظراً لكونهم حديثي الولادة ومن المتوقع بقاؤهم في المستشفى لبضعة أسابيع، مشيرة إلى أن الولادة تمت قيصرياً، نظراً لطبيعة الولادة التي تمت في الأسبوع 31، في حين تتم حالات الولادة لغير التوائم بعد الأسبوع 39 من الحمل.
كانت هذه تفاصيل خبر ولادة 4 توائم بصحة جيدة في مدينة خليفة الطبية بعجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.