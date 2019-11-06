الأمن العراقي يفرق المتظاهرين بـ«الرصاص الحي» وواشنطن تندد بقتل وخطف المحتجين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين يغلقون جسر الشهداء في بغداد منذ الثلاثاء، فيما واصل الآلاف الاحتجاج في العاصمة والمناطق الجنوبية.

ونددت السفارة الأمريكية في بغداد بقتل وخطف محتجين عزل على يد قوات الأمن وحثت زعماء العراق على «التفاعل عاجلاً وبجدية مع المتظاهرين».

وقالت السفارة في بيان: «نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر، يجب أن يكون العراقيون أحراراً لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم».

وواصل المتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب احتجاجاتهم الأربعاء؛ حيث احتشد الآلاف في ساحات التظاهر، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وبات الإضراب العام وقطع الطرق الرئيسية في أحياء العاصمة العراقية، وجهاً جديداً من أوجه الاحتجاج السلمي للمتظاهرين، فإضافة إلى جسري الجمهورية والسنك، قطع المتظاهرون الثلاثاء جسري الأحرار، والشهداء، أحد أهم جسور بغداد.

وقتل 13 محتجاً على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء الثلاثاء متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبياً على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت مصادر في شرطة بغداد إن دوي انفجار قوي سمع في العاصمة العراقية، ليلة الثلاثاء، قرب جسر الشهداء الذي يحتشد عنده المحتجون ضد الحكومة منذ مطلع أكتوبر الماضي، وذكرت مصادر في الشرطة العراقية، أن الانفجار نجم عن قنبلة صوت، مشيرة إلى أن الحادث لم يتسبب بأي خسائر بشرية، ولم توضح من يقف وراء الانفجار.

وفي الأثناء، أعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، عن رفع حظر التجول الليلي في بغداد اعتباراً من الثلاثاء، بعد فرضه في 28 أكتوبر الماضي من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

من جانب آخر، أفادت مصادر عراقية بعودة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها لساعات في أغلب المناطق العراقية، وذكر مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، أن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق؛ حيث «انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19% عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضاً البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى».

وفي محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت بالقوة خلال الليل اعتصاماً أقامه المحتجون أمام مبنى المحافظة، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وفي كربلاء، أمهلت عشائر المحافظة، الحكومة العراقية، 72 ساعة، لتسليم قتلة متظاهري المحافظة، وعلق المتظاهرون لافتة على مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء، كتبوا عليها أنها مغلقة بأمر الشعب، وذلك غداة سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين خلال محاولة اقتحام القنصلية الإيرانية، فأغلق المتظاهرين العديد من طرقات بغداد تنفيذاً للإضراب العام.