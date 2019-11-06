متظاهرو لبنان يواصلون إغلاق المرافق العامة والجيش يعيد فتح طرق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل المحتجون اللبنانيون الأربعاء اعتصامهم أمام المصارف والمؤسسات الحكومية والمرافق العامة الحيوية في عدد من مدن البلاد، بهدف إغلاقها للضغط على الدولة من أجل تحقيق مطالبهم، وفيما احتشد المئات في ساحات التظاهر الرئيسية، عمل الجيش اللبناني على إعادة فتح الطرق المغلقة.

واعتصم محتجون لبنانيون في مدينة طرابلس شمالي البلاد، الأربعاء، أمام مصرف لبنان والمؤسسات الحكومية، بهدف إغلاقها والضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وتوافد مئات اللبنانيين مساء الثلاثاء إلى الشوارع مجدداً ضمن حراكهم المستمر منذ 20 يوماً بعد ساعات على مواجهات محدودة في بعض المناطق مع القوى الأمنية التي عمدت إلى فتح طرقات عدة.

ومن بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيداً جنوباً، عاد المئات من المتظاهرين مساء إلى ساحات التظاهر المعتادة حاملين الأعلام اللبنانية ومرددين شعاراتهم المعروفة على غرار "ثورة.. ثورة".

وامتلأت ساحة التظاهر المعتادة في طرابس ليلاً بعدما منعت وحدات من الجيش صباحاً متظاهرين من إغلاق عدد من المؤسسات العامة والمصارف، كما فعلوا الاثنين.

ونظم المتظاهرون مسيرات جوالة ليلاً قرع خلالها الشباب والشابات الطناجر والطبول للتعبير عن تضامنهم مع أهالي مدينة صيدا جنوباً، التي أزال الجيش صباحاً خيم الاعتصام منها، قبل أن يعود المتظاهرون ويملأوا ساحة التظاهر فيها ليلاً.

يشار إلى أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية عمدت إلى إعادة فتح طرقات سبق أن أغلقها المتظاهرون، الذين أطلقوا حراكهم الشعبي في السابع عشر من أكتوبر الماضي، في إطار استراتيجية يتبعونها منذ بداية حراكهم لزيادة الضغط على السلطات.

وتسببت محاولات إغلاق الطرقات من قبل المتظاهرين ومحاولات الجيش إعادة فتحها في حدوث احتكاكات ومواجهات بين الجانبين، كما حدث في منطقة زوق مصبح، شمالي العاصمة بيروت، الثلاثاء، حيث اعتقل الجيش عدداً من الشبان وأصيب رجل عجوز تم نقله إلى المستشفى.