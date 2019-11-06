طهران تستأنف اليوم التخصيب في منشأة فوردو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبرت الحكومة الروسية عن قلقها العميق إزاء قرار إيراني جديد باستئناف تخصيب اليورانيوم، في انتهاك للاتفاق النووي الموقع عام 2015، واتهم الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية بالسعي لتقويض الاتفاق المتعثر بإعلانها استئناف عمليات التخصيب في منشأة فوردو، اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران ستبدأ ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي بمنشأة فوردو تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم، في إعلان يضيف مزيداً من التعقيد على الجهود الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وبموجب الاتفاق بين إيران والقوة الكبرى وافقت طهران على تحويل فوردو إلى «مركز للتكنولوجيا والعلوم النووية والفيزيائية»؛ حيث تستخدم فيه 1044 جهازاً للطرد المركزي في أغراض غير التخصيب، مثل إنتاج النظائر المستقرة التي لها العديد من الاستخدامات المدنية.

ولم يحدد روحاني نوع الغاز الذي سيتم ضخه في المنشأة، لكن الخطوة تعد انتهاكاً للاتفاق؛ لأنه حظر دخول تلك المادة النووية. ومن شأن ذلك الإجراء أن يضيف مزيداً من التعقيد على فرص إنقاذ الاتفاق الذي تطالب القوى الأوروبية إيران باحترامه.

Advertisements

ودعت فرنسا إيران إلى العدول عن قراراتها الأخيرة بتقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية: «إعلان إيران في الخامس من نوفمبر/‏تشرين الثاني بأنها تزيد من قدرات تخصيب اليورانيوم يتعارض مع اتفاق فيينا الذي يحد بشدة من الأنشطة في هذا المجال». وأضافت، «ننتظر مع شركائنا التقرير المقبل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إعلانات إيران وأفعالها».

وأشارت المتحدثة إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، وحثت إيران على «التطبيق الكامل لالتزاماتها، والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي والتزاماتها النووية الأخرى». وقال دبلوماسي أوروبي كبير: «أصبح الاتفاق مهجوراً. نفقد السيطرة أكثر فأكثر، بينما ينهار من حولنا... فيما يتعلق بالمصداقية أصبح من الأصعب شيئاً فشيئاً عدم الرد».

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الخطوة. ودعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانسيتش إيران إلى التراجع عن جميع الأنشطة التي لا تتفق مع التزاماتها بموجب الخطة، والامتناع عن أي إجراءات تقوض «التنفيذ الكامل» للاتفاق النووي. وشددت كوسيانسيتشان على أن الاتفاق النووي «عنصر أساسي» في هيكل عدم الانتشار النووي العالمي، وعنصر «حاسم» لأمن المنطقة وأوروبا والعالم.

كما عبرت روسيا عن «قلقها». وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «إننا نراقب بقلق تطور الوضع» مضيفاً «نحن نؤيد الحفاظ على هذا الاتفاق».