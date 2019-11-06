بوتين يساعد يهود سوريا، لكن أين هم؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

لا يعرف إن كان لا يزال هناك يهود يعيشون في البلد الذي مزقته الحرب، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن حكومته تتعاون مع اليهود السوريين "بشكل مستمر"، وتساعدتهم في استعادة المعابد اليهودية، ولم يكشف بوتين عن الجهات التي تتلقى المساعدة من حكومته، أو ما هي المعابد التي يساعد في استعادتها؟.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في بودابست، رداً على سؤال عن ما يفعله الكرملين لتحسين وضع المسيحيين في الشرق الأوسط: " نساعد ممثلي اليهودية في ترميم معابدهم في سوريا، ونحن في الحقيقة نتعاون معهم بشكل مستمر".

وساعدت روسيا إسرائيل في أبريل/نيسان 2019، في استعادة رفات الجندي زكاري بومل، الذي كان مفقوداً منذ معركة السلطان يعقوب بين القوات السورية والجيش الاسرائيلي في لبنان عام 1982.

لماذا تمنح البرتغال جنسيتها لبعض اليهود؟

إسبانيا تمنح حق الجنسية المزدوجة لليهود السفارديم

"فرنسا لا ترغب في مغادرة اليهود" © BBC كنيس جوبر، أغسطس/آب 2019

ما عدد اليهود في سوريا؟

ليس معروفاً عدد من تبقى من اليهود في سوريا منذ الموجة الأخيرة من الهجرة في عام 1994، والتي بدأت بعد قرار الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بالسماح لليهود بمغادرة سوريا بعد مؤتمر مدريد للسلام.

غادر معظم اليهود سوريا بعد تأسيس دولة إسرائيل. أما اليوم فليس واضحاً عدد اليهود في البلاد.

ولليهود ممتلكات كبيرة في سوريا مثل المتاجر والفيلات لا يمكن التصرف بها من قبل مالكيها الأصليين.

بي بي سي عند خطوط القتال في حي جوبر بدمشق © BBC

جدول زمني

يختصر موقع جيمينا (مقره في سان فرانسيسكو) المعني بتوثيق تاريخ وتراث اليهود الشرقيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، تاريخ اليهود في سوريا كالتالي:

عاش اليهود في سوريا منذ ألف عام قبل الميلاد.

وفي عام 49 قبل الميلاد، كان يعيش حوالي عشرة آلاف يهودي في دمشق وتحول العديد منهم إلى المسيحية.

وفي عام 614 ميلادي، خضعت سوريا لسيطرة الامبراطورية الفارسية، وفي عام 635 دخل المسلمون سوريا.

وفي عام 1147، وبعد الحملة الصليبية الثانية فر عشرات آلاف اليهود من القدس إلى دمشق جراء الضرائب الهائلة المفروضة عليهم.

وفي عام 1260، احتل المغول حلب، وذبح الكثير من السكان ومن بينهم العديد من اليهود.

وفي 1492، وصل اليهود الفارين من محاكم التفتيش الاسبانية إلى سوريا.

وفي 1515، أصبحت سوريا جزءاً من الإمبراطورية العثمانية.

وفي عام 1800، مُنح اليهود الوضع القانوني الذي يعرف بـ "أهل الذمة"، وتعين عليهم دفع الجزية.

وفي عام 1850، غادرت الكثير من العائلات اليهودية سوريا إلى مصر، ومنها إلى إنجلترا.

وفي عام 1908، انتقل بعض اليهود السوريون إلى نيويورك بالولايات المتحدة.

وفي عام 1943، كان يعيش قرابة 30 ألف يهودي في سوريا، 17 ألف منهم في محافظة حلب.

وفي عام 1945، قيدت الحكومة السورية الهجرة إلى إسرائيل، وتم إتلاف السجلات العقارية لليهود وصادرت الحكومة ممتلكاتهم وجمدت حساباتهم بحجة منع إنشاء دولة إسرائيل. وكان نتيجة تلك الإجراءات أن فرّ سبعة آلاف يهودي من مدينة حلب خوفاً على حياتهم.

وفي عام 1948، تم فصل جميع اليهود الذين يعملون في دوائر الدولة من وظائفهم. ونتيجة ذلك، غادر 15 ألف يهودي سوريا.

وفي عام 1994، وصل 1262 يهودي سوري إلى إسرائيل في عملية سرية.

وفي عام 2005، كان عدد من تبقى من اليهود في سوريا أقل من 100.

وفي عام 2019، كان يقدر عدد اليهود في سوريا وحسب تقرير أعدته بي بي سي عن يهود سوريا بأقل من 20 شخصاً، وجميعهم في العاصمة دمشق وهم أفراد وليسوا أسر.

© BBC

حملة دعاية

إن موقف بوتين لا ينفصل عن حملته الدعائية لرعاية الأقليات غير المسلمة في المنطقة. إذ قال في المؤتمر الذي عقده في بودابست: "إن وضع المسيحيين في الشرق الأوسط مأساوي، فهم يعانون من الاضطهاد والاغتصاب والنهب".

وأضاف بأن روسيا "تبحث عن طرق لحماية المسيحيين من المضايقات". ولهذا الغرض فقد دعا رؤساء الجاليات المسيحية إلى الاجتماع معه على هامش زيارته إلى المجر حسب قوله.

مقولة حماية المسيحيين تعتبر ورقة سياسية مهمة يمكن استعلالها عندما تتفاوض الأطراف على حل سياسي لإنهاء الحرب في سوريا. © BBC

Advertisements

كنيس جوبر أو إيلياهو هنافي

لم يتعرض هذا الكنيس لأي سوء رغم تعاقب الحروب والويلات على المنطقة منذ آلاف السنين.

لكنه تعرض للتدمير خلال المعارك بين المعارضة السورية والحكومة وتعرضت محتوياته للنهب والسرقة.

جماعة "فيلق الرحمن" توافق على الانسحاب من الغوطة الشرقية

وكان "لواء سمرقند" التابع للمعارضة قد سيطر على الكنيس عام 2013 وقيل حينها أنه قام بنقل محتويات الكنيس ومن بينها نسخ نادرة من التوراة جلبها اليهود معهم من اسبانيا إلى أماكن آمنة.

لكن لا يعرف شيء الآن عن مصير هذه القطع الأثرية التي تضمنت قطع من السجاد والثريات والأثاث والمخطوطات. وقد خرج مسلحو المعارضة السورية من حي جوبر وكل المنطقة عام 2018.

سوريا: 25 غارة جوية على حي جوبر © BBC

لكنه الكنيس تعرض للتدمير خلال المعارك بين المعارضة السورية والحكومة وتعرضت محتوياته للنهب والسرقة.

وكان "لواء سمرقند" التابع للمعارضة قد سيطر على الكنيس عام 2013 وقيل حينها أنه تم نقل محتويات الكنيس ومن بينها نسخ نادرة من التوراة جلبها اليهود معهم من اسبانيا إلى أماكن آمنة. لكن لا يعرف شيء الآن عن مصير هذه القطع الاثرية التي تضمنت قطع من السجاد والثريات والأثاث والمخطوطات. وقد خرج مسلحوا المعارضة السورية من حي جوبر وكل المنطقة عام 2018.

ويقال أن بعض هذه القطع قد وصلت إلى اسرائيل.

وقالت وسائل اعلام تركيا عام 2018 إنه تم إلقاء القبض على خمسة اشخاص كانوا يحاولون بيع نسختين من التوراة مكتوبتين على جلد غزال وكانتا من بين محتويات الكنيس.

ويعتبر كنيس جوبر من أقدم الكُنس اليهودية في العالم، ويقال إن النبي إلياهو اختبأ في مغارة بجوبر عند هروبه من اضطهاد الملكة إيزابيل، فأقام بجانب المغارة كنيساً يُعرف باسم كنيس جوير.

وكان الكنيس من بين أخر الكنس التي تقام فيها الصلاة قبل اندلاع الحرب في سوريا.

---------------------------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.