السجن لخليجية زورت جنسيتها.. فتزوجت برجلين وعملت بوظيفتين!

فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة

عادت سيدة مسنة إلى الحياة مرة أخرى وذلك قبيل حرق جثتها في معبد محلي في تايلاند حيث اكتشف زوجها أنها لا تزال على قيد الحياة بعد 3 أيام كاملة من إعلان وفاتها. فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة 7awi 1 فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة وكان الأطباء في المشفى قد أكدوا أن السيدة فينيج سوباجورن البالغة من العمر 70 عامًا قد فارقت الحياة بسبب تعرضها لجلطة أدت إلى مشاكل في المخ والغدة الدرقية كما حاول الأطباء وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي لكن السيدة لم تستجب لأي إجراء طبي فأعلنوا وفاتها. شاهد: طفل يسقط من ارتفاع 11 مترًا داخل عربة 7awi 1 شاهد: طفل يسقط من ارتفاع 11 مترًا داخل عربة شاهد أيضاً: شاهد: طفل يسقط من ارتفاع 11 مترًا داخل عربة اكتشف زوج السيدة التايلاندية أنها لاتزال على قيد الحياة بعد الحفاظ على جثتها باردة لمدة 3 أيام لإنهاء إجراءات حرق الجثث لكن خلال الوداع الأخير لاحظ الزوج أنها تتنفس وتحرك جفونها ببطء لذلك طلب المساعدة. فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة 7awi 1 فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة السيدة تم نقلها إلى المنزل على أمل أن تتحسن حالتها الصحية بعد أن ظلت لفترة طويلة في مكان باردة جدًا خاصة وأنها لم تستعد وعيها بالكامل لكن أسرتها تبذل كل الجهد المطلوب. أكبر معمر في العالم يتمنى فقط هذا الشيء.. لن تصدقوا عمره! 7awi 1 أكبر معمر في العالم يتمنى فقط هذا الشيء.. لن تصدقوا عمره! شاهد أيضاً: أكبر معمر في العالم يتمنى فقط هذا الشيء.. لن تصدقوا عمره! زوج السيدة لم يصدق في البداية أن شريكة حياته قد توفيت وأخبر أولاده والأطباء أن جسد زوجته لم يتخشب أو يتغير لونه كما يحدث مع الموتى لكن لم يصدقه أحد واعتقدوا أنه في حالة صدمة. في حين حاول الأطباء تبرير إعلان موت السيدة بأن الإشارات الحيوية لديها قد توقفت لذلك أعلنوا وفاتها وهو ما تسبب في جدل كبير ونقد واسع لتصرف الطبيب المسؤول عن حالتها. فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة 7awi 1 فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة المزيد: فيديو وصور: مصارع سومو صغير.. صدمة أم بعد ولادة طفلتها بوزن خرافي صور: نُقلت إلى المشفى فورًا.. فتاة جميلة لم تصدق شكلها بعد وضع المكياج فيديو وصور: بعد 27 عام.. سيدة إماراتية تستفيق من الغيبوبة لحماية ابنها تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي