السجن لخليجية زورت جنسيتها.. فتزوجت برجلين وعملت بوظيفتين!

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قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مواطنة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف، تزوجت بموجبها من اثنين وتوظفت في وظيفتين.
كما تقرر حبس زوج المتهة الأول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبالغ المستولى عليها نتيجة عملية التزوير، بحسب ماذكرته صحيفة "الراي" الكويتية أمس الثلاثاء.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي عقد الزواج، وشهادة الطلاق، ومعاملة تقديمه للحصول على بدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعاملة الحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي، ومعاملة الحصول على العلاوة الاجتماعية، واستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات، وإدخال بيانها بقاعدة البيانات لدى جهات عملهم، وتقديم معلومات كاذبة.
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فيديو: سمكة القرش صغيرة جدًا بجواره.. حيوان بحري عملاق يُثير الرعب
من المعروف أن أسماك القرش هم ملوك المحيطات وذلك بسبب قوتها القاتلة وحجمها الضخم إلا أن فيديو التقطته كاميرا مراقبة لإحدى محطات النفط البحرية كان صادم حيث ظهر حيوان بحري عملاق أكبر من سمكة القرش بكثير. فيديو: سمكة القرش صغيرة جدًا بجواره.. حيوان بحري عملاق يُثير الرعب 7awi 1 فيديو: سمكة القرش صغيرة جدًا بجواره.. حيوان بحري عملاق يُثير الرعب ويظهر في الفيديو سمكة الراي اللاسع Manta Ray المعروفة أيضًا باسم شيطان البحر بجوار سمكة قرش، لكن الصادم في الأمر أن القرش يبدو صغير جدًا في حالة مقارنته بسمكة الراي العملاقة. الفيديو تم التقاطه قبالة ساحل ترينيداد وتوباجو وتم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن البعض شكك في نوع السمكة المجاورة لشيطان البحر واعتقدوا أنها سمكة ريمو لأن القرش يبدو أكبر حجمًا إلا أن هذا الاحتمال بعيد. تعرف على أسماك البيرانا الفتاكة 7awi 1 تعرف على أسماك البيرانا الفتاكة شاهد أيضاً: تعرف على أسماك البيرانا الفتاكة فعلى الرغم من العداء الطبيعي بين سمكة القرش وسمكة الراي اللاسع إلا أن أسماك الراي الضخمة قاتلة وذلك بفضل أطرافها المدببة والتي تحتوي على سم قوي وأي مواجهة بينهما ستكون شرسة جدًا، كما أن كلا السمكتين تنتمي لنفس الفصيلة فهما من الأسماك الغضروفية لذلك تجمع بينهما علاقة قوية. الجدير بالذكر أن سمكة الراي اللاسع تعيش في المياه الاستوائية على أعماق بعيدة جدًا لكنها تظهر أحيانًا في المياه المعتدلة على أعماق قريبة تسمح للبشر برؤيتها لكنها تكون مهددة بالقتل في هذه الحالة. أسماك الراي اللاسع من الأنواع المهددة بالانقراض وذلك لتعرضها للصيد المباشر ويُمنع صيدها وذلك لأنها مفيدة جدًا في عمليات تنظيف المحيطات و الحفاظ على الشعاب المرجانية. المزيد: صور مدهشة لأجمل الأسماك الملونة صياد يفتح بطن القرش بالسكين ويكتشف ماذا في داخله؟ صور رائعة لفتاة تعيش وسط الأسماك والحيتان تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة
عادت سيدة مسنة إلى الحياة مرة أخرى وذلك قبيل حرق جثتها في معبد محلي في تايلاند حيث اكتشف زوجها أنها لا تزال على قيد الحياة بعد 3 أيام كاملة من إعلان وفاتها. فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة 7awi 1 فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة وكان الأطباء في المشفى قد أكدوا أن السيدة فينيج سوباجورن البالغة من العمر 70 عامًا قد فارقت الحياة بسبب تعرضها لجلطة أدت إلى مشاكل في المخ والغدة الدرقية كما حاول الأطباء وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي لكن السيدة لم تستجب لأي إجراء طبي فأعلنوا وفاتها. شاهد: طفل يسقط من ارتفاع 11 مترًا داخل عربة 7awi 1 شاهد: طفل يسقط من ارتفاع 11 مترًا داخل عربة شاهد أيضاً: شاهد: طفل يسقط من ارتفاع 11 مترًا داخل عربة اكتشف زوج السيدة التايلاندية أنها لاتزال على قيد الحياة بعد الحفاظ على جثتها باردة لمدة 3 أيام لإنهاء إجراءات حرق الجثث لكن خلال الوداع الأخير لاحظ الزوج أنها تتنفس وتحرك جفونها ببطء لذلك طلب المساعدة. فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة 7awi 1 فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة السيدة تم نقلها إلى المنزل على أمل أن تتحسن حالتها الصحية بعد أن ظلت لفترة طويلة في مكان باردة جدًا خاصة وأنها لم تستعد وعيها بالكامل لكن أسرتها تبذل كل الجهد المطلوب. أكبر معمر في العالم يتمنى فقط هذا الشيء.. لن تصدقوا عمره! 7awi 1 أكبر معمر في العالم يتمنى فقط هذا الشيء.. لن تصدقوا عمره! شاهد أيضاً: أكبر معمر في العالم يتمنى فقط هذا الشيء.. لن تصدقوا عمره! زوج السيدة لم يصدق في البداية أن شريكة حياته قد توفيت وأخبر أولاده والأطباء أن جسد زوجته لم يتخشب أو يتغير لونه كما يحدث مع الموتى لكن لم يصدقه أحد واعتقدوا أنه في حالة صدمة. في حين حاول الأطباء تبرير إعلان موت السيدة بأن الإشارات الحيوية لديها قد توقفت لذلك أعلنوا وفاتها وهو ما تسبب في جدل كبير ونقد واسع لتصرف الطبيب المسؤول عن حالتها. فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة 7awi 1 فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة المزيد: فيديو وصور: مصارع سومو صغير.. صدمة أم بعد ولادة طفلتها بوزن خرافي صور: نُقلت إلى المشفى فورًا.. فتاة جميلة لم تصدق شكلها بعد وضع المكياج فيديو وصور: بعد 27 عام.. سيدة إماراتية تستفيق من الغيبوبة لحماية ابنها تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: هكذا أنقذ رجل صيني عشيقته من هجوم زوجته وصديقاتها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل صيني وهو يحاول حماية عشيقته من غضب زوجته وصديقاتها بعدما رصدوه بأحد الشوارع في بلاده. اقرأ أيضًا: خرائط جوجل تكشف خيانة زوجية.. إليكم التفاصيل وحسبما أوردت تقارير صحفية تناولت الواقعة فأن الزوجة تربصت لزوجها رفقة صديقاتها في أحد الشوارع؛ حيث هرعت نحوه فور رؤيته مع عشيقته؛ للاعتداء عليها. وبحسب ما ظهر الرجل الصيني في مقطع الفيديو فحاول احتضان عشيقته بالأرض؛ لحمايتها من ركلات زوجته ولكماتها هي وصديقتها. شاهد أيضًا: نجوم سامحتهم زوجاتهم رغم اعترافهم بالخيانة: رقم 5 فضحته زوجته في أغنية وظلّ الرجل يتلقى اللكمات والركلات بدلًا منها ولكن رغم ذلك تمزقت ملابسها ليستطيع حمايتها والهروب بها قبل وصول قوات الشرطة وهو ما يمكنكم مشاهدته بمطالعة مقطع الفيديو أعلاه: المزيد: مشاهير تعرضوا للخيانة من قٍبل حبيباتهم :"إحداهن حاولت قتله" صور بعد الطلاق مشاهير عملوا معًا أحدهم قدم دور رومانسي خلال أزمة خيانة بالصور: يهدي زوجته 15 ألف جواب غرامي على مدار 40 سنة حب صور: مشاهير عرب أحرجتهم زوجاتهم.. رقم 10 لم يتعرف على صوت زوجته تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو سيدة كويتية تقلب مواقع التواصل بتصرفها نحو عجوز مسن
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.