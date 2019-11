دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إطلاق Aputure MC ضوء إل إي دي صغير الحجم وقوي جداً بسعر منخفض

أعلنت شركة ابيوتشر الشهيرة بصناعة معدات واكسسوارات الإضاءة عن Aputure MC ضوء إل إي دي المحمول في الجيب والذي يتميز بقوته الإخراجية الكبيرة، والأكثر إثارة للدهشة أن الضوء بتقنية RGBW والتي تعطيك ضوء بجودة احترافية وقابل للتلوين وذلك بفضل الحرارة اللونية المتغيرة من 3200 كلفن إلى 6500 كلفن.

ضوء Aputure MC مصمم لمصوري الفيديو المتنقلين ولصناع الافلام المستقلين وذلك لأنه يقدم مزيجًا رائعًا من الميزات، يمكن إضافة هذا الضوء إلى حقيبة المعدات دون الحاجة الى القلق بشأن الوزن، يبدو اننا ننتقل تدريجياً إلى عالم أصبحت فيه مصابيح RGBW التي يمكن أن تنتج أي لون متطلب من قبل الكثيرين.

حجم ضوء Aputure MC مكافىء لحجم بطاقة الائتمان تقريبًا، له حوامل مغناطيسية يسمح للمستخدمين بتركيبه في أي مكان تقريبًا، مع قدرة تحقيق نتائج CRI و TLCI عالية تصل الى 96+ للحصول على استنساخ دقيق للون عند العمل كمصدر للون الأبيض، يمكنك استخدام الضوء في وضع Bi-Color التقليدي وأيضًا مع المؤثرات FX.

يتم شحن Aputure MC عبر منفذ USB-C وهو متوافق أيضًا مع معيار الشحن اللاسلكي Qi، هذا شيء لا تشاهده كثيرًا في معدات إضاءة لتصوير الافلام، لكن في الحقيقة انه امر منطقي خاصة عندما تبدأ في التفكير بالعمل مع العديد من هذه الوحدات أو حتى العشرات منها.

في حين أن توصيل كيبل USB ليس بالأمر المزعج الا ان توصيل العشرات قد يكون مزعجًا، العمل مع معيار Qi المعروف على نطاق واسع يعد ميزة رائعة، قامت Aputure أيضًا بإصدار مجموعة شحن مخصصة للسفر لاستيعاب 4 وحدات Aputure MC إضاءة أو 12 ضوء.

يمكنك استخدام تطبيق Sidus للتحكم في مجوعة المصابيح الموزعة على مساحة 400 متر، شريطة ألا يكون هناك أكثر من 80 مترًا فجوة بين الأضواء، كل ضوء Aputure MC يعمل كعقدة في شبكة Sidus.

إذا كنت تعمل مع حلول Bluetooth الأخرى فأنت تعلم مدى الازعاج في ترك نطاق البلوتوث أثناء محاولة التحكم في الضوء، يتيح لك استخدام شبكة لـ Aputure بناء نظام أكبر وأكثر قوة للتحكم في المصابيح، كل MC يعمل كعقدة ويمكن أن يتم إعداده فقط لترحيل الإشارة إذا لزم الأمر.

في حين أن هذه الأضواء صغيرة وليس من المرجح أن تستخدم كأضواء رئيسية الا انه عند وضعها في شبكة فإنها ستكون قوية بما فيه الكفاية لمساعدة صانعي الأفلام في الموقع، تريد المزيد من الضوء لتصوير مشهد طاولة اجتماع؟ قم بتثبيت 3 وحدات Aputure MC وستحصل على تحكم RGB عن بُعد مع وحدات تعمل بالبطارية والتي تظل ثابتة في مكانها.

* المواصفات التقنية لضوء Aputure MC

– شحن عن طريق USB-C وشحن لاسلكي Qi

– تدرج ألوان 360 درجة HSI مع 100 درجة من التشبع

– جودة ضوء CRI و TLCI تصل لـ 96+

– مؤثرات إضاءة: Paparazzi ، الألعاب النارية ، لمبة، البرق ، التلفزيون، نبض ، نار، شرطة..

– حرارة لونية 3200 كلفن – 6500 كلفن بمعدل زيادات 100 درجة

– وزن 130 جم مع حوامل مغناطيسية

سعر ضوء Aputure MC يبلغ 90$ دولار أمريكي، أي ما يعادل: 330 درهم إماراتي / 335 ريال سعودي / 25 دينار كويتي / 325 ريال قطري / 1,450 جنيه مصري.

