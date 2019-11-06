دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تستعد لعقد مؤتمر غداً 7 من نوفمبر للإعلان عن هاتف VIVO X30 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Vivo إعلان تشويقي لمؤتمرها المقرر عقده غداً بالإشتراك مع سامسونج، حيث من المتوقع أن يتم كشف النقاب عن هاتف VIVO X30.

ينطلق مؤتمر Vivo من بكين غداً للكشف عن إصدار جديد من الشركة، والذي يأتي بتقنية 5G وفقاً لما جاء في الإعلان التشويقي الذي نشر من الشركة.

ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار المرتقب بدعم شبكات الجيل الخامس، مع دعم من معالج سامسونج Exynos 980، ومن المتوقع أن يكون الإصدار المقرر الإعلان عنه Vivo X30.

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ويعد معالج Exynos 980 أول معالج من الفئة المتوسطة من سامسونج يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، حيث يأتي بدقة تصنيع 8 نانومتر، مع اثنان من أنوية Cortex-A77 و6 من أنوية A55، كما يضم كرت شاشة Mali-G76 MP5 مع NPU.

وتأتي تقنية 5G في نظام معالج Exynos 980 لدعم الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، كما يتميز المعالج أيضاً بإستهلاك أقل للطاقة، ومن المقرر أن يدعم المعالج شبكات NSA وأيضاً SA.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تستعد لعقد مؤتمر غداً 7 من نوفمبر للإعلان عن هاتف VIVO X30 ظهر على التقنية بلا حدود.