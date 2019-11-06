دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تعرف أهمية الكوليسترول في الجسم؟

كشفت دراسة علمية حديثة، أعدها علماء في جامعة لوند السويدية وجامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، أن الكوليسترول ضروري لإنتاج الأنسولين، موضحين أن الكوليسترول يعد مستقبلاً مسؤولاً عن إنتاج الأنسولين وضروري لنشاطه في الجسم.

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وبحسب الدراسة العملية الحديثة المنشورة في مجلة "Molecular and Cellular Endocrinology" العلمية، فإن مستقبل "GPR183" أحد مكونات الكوليسترول الرئيسية والموجود على سطح خلايا بيتا، له الفضل الرئيسي في إنتاج الأنسولين

وأوضحت المجلة العلمية أن المستقبل "GPR183" ينشط عندما يرتبط بأحد مستقلبات الكوليسترول التي ينتجها الكبد.

يقول ألبرت صالحي رئيس فريق البحث من جامعة لوند السويدية، "إذا تعلمنا بطريقة ما تنشيط هذا المستقبل، فسوف نتمكن من ابتكار أدوية لتحفيز إنتاج الأنسولين لدى الأشخاص الذين مستوى الكوليسترول في دمهم منخفض. فعلى سبيل المثال، بمساعدة مادة مشابهة للكوليسترول".

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وقد أكدت نتائج التجارب التي أجريت على خلايا بيتا في بنكرياس الفئران المخبرية والأشخاص المتوفين، قدرة مستقلب الكوليسترول على زيادة إنتاج الأنسولين، عن طريق تنشيط المستقبل GPR183. إضافة لهذا يحمي هذا المستقلب خلايا بيتا من الاجهاد الخلوي الناتج عن ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يسبب كبح قدرته على إنتاج الأنسولين. وقد يكون لهذا الاكتشاف استنتاج عملي، يكشف العلاقة بين الكوليسترول والوزن الزائد.

يقول صالحي، "إذا كان مستوى الكوليسترول في دم شخص ما مرتفعا، فإن المستقلب المعين، سيسبب زيادة في إنتاج الأنسولين، وهذا بدوره يسبب الشعور بالجوع، وتناول كمية كبيرة من الطعام وبالتالي زيادة في الوزن. فإذا تمكنا من كبح العلاقة بين المستقلب والمستقبل وتنظيم إنتاج الأنسولين، سنتمكن من السيطرة على الشعور بالجوع".

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