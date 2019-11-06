مسئول: من الصعب أن يحقق العراق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء حاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول كبير بقطاع الكهرباء، إن العراق ينتج حاليا 19.5 جيجاوات من الكهرباء (باستثناء إقليم كردستان) والطلب يبلغ 26.5 جيجاوات. وأوضح أن العراق يستورد نحو 7 جيجاوات من الكهرباء من إيران لتغطية العجز، ومن الصعب أن يحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لكن ربما يحدث هذا في غضون 3 سنوات.

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