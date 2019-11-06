مصدر: المصابون فى حادث الطعن بالأردن ليسوا إسبانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بوزارة الخارجية الإسبانية لرويترز إن السياح الذين طُعنوا اليوم الأربعاء في مدينة جرش الأردنية ليسوا إسبانا. وقالت الشرطة الأردنية إن عددا من السياح ومرشدا محليا ورجل أمن تعرضوا للطعن، وإنها اعتقلت رجلا فيما يتعلق بالواقعة. Advertisements وأبلغ مصدر أمني رويترز في بادئ الأمر بأن ثلاثا من الضحايا نساء إسبانيات. وأظهرت لقطات مصورة للحادث بثتها وسائل الإعلام الأردنية ضحايا يتحدثون الإسبانية بلكنات أمريكية لاتينية على ما يبدو.

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