شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقى فريق الإمارات الفائز فى بطولة العالم للروبوتات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وهنأ راشد أعضاء الفريق الإماراتي على ما حققوه من إنجاز في البطولة العالمية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح في تحصيلهم العلمي وفي خدمة مستقبل دولة الإمارات.
وحضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء. ومثل دولة الإمارات في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست غلوبال» 7 من طلاب المدارس الثانوية، هم شوق سعيد الظنحاني وشيخة علي الصريدي من مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي، وحمد سعيد وعبد الله جودت وعبدالرحمن عبدالله وغازي سالم ومحمد ياسر من مدرسة راشد بن سعيد للتعليم الثانوي في حتا.
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