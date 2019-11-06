شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: نتعاون مع دمشق لاستعادة السيادة على جميع الأراضى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، أن بلاده تتعاون مع الحكومة السورية لاستعادة السيادة على جميع أراضيها، وضمان السيطرة والأمن فى مناطق وجود معسكرات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتى كانت تضم الأسرى من تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال فيرشينين، فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، " نحن بشكل عام نتعاون مع الحكومة السورية كى تتم استعادة سيادة سوريا على جميع أراضيها".

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يُذكر أن، الإدارة الكردية للحكم الذاتى فى شمال شرق سوريا كانت قد أعلنت فى شهر أكتوبر الماضى أن 785 شخصاً من الأجانب المرتبطين بتنظيم "داعش" فروا من معسكر "عين عيسى" فى شمال البلاد، حيث تجرى تركيا عملية عسكرية.

ويقع المعسكر المذكور بمحافظة الرقة، التى تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية "، كما أعلن وزير الدفاع العراقى نجاح الشمري، عن اعتقال العديد من مسلحى "داعش"، الذين فروا من سوريا إلى العراق.