شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة عدد المرشدين السياحيين بالجوف السعودية بنسبة 89% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأشار إلى أن الإقبال على إصدار رخصة الإرشاد السياحي يأتي مع ارتفاع عدد السواح بعد اعتماد التأشيرة السياحية, لافتاً إلى أن ما تتنوع به منطقة الجوف وما تمتلكه من تاريخ عريق يجعلها أحد الوجهات السياحية بالمملكة.
وحول تأهيل السعوديين والسعوديات، أوضح العلي أن الهيئة تقدم من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" برامج مجانية ومفتوحة تأهيلية وتوعوية لأي مواطن ومواطنة، كما أن البرنامج التأهيلي أحد متطلبات الترخيص.
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