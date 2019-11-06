شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الإدارية التونسية ترفض 11 طعنا فى نتائج الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر
وقال الناطق الرسمى باسم المحكمة عماد الغابرى، فى تصريح اليوم الأربعاء، إن القضاء الإدارى استكمل اليوم النظر فى كل القضايا الخاصة بالطعن فى نتائج الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأحكام باتت نهائية .
وكانت المحكمة، قد أصدرت أول أمس الإثنين، 25 حكما بخصوص الطعون الانتخابية، وقضت بالإبقاء على نتائج الانتخابات التشريعية ، كما أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة للدائرتين الانتخابيتين بألمانيا وولاية القصرين.
ومن المقرر، أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية غدا الخميس، بعد انتهاء المحكمة من البت فى الطعون.
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