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منظمة الصحة العالمية تعلن حالة التأهب لمنع تفشى وباء الكوليرا فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة التأهب لمنع تفشي وباء الكوليرا في ولاية الخرطوم بما في ذلك العاصمة السودانية ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

 

وتعمل المنظمة مع وزارة الصحة السودانية والمجتمع المدني لحماية المجتمعات المعرضة لخطر الإصابة ، والكشف السريع على الحالات المشتبه فيها .

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وحذرت ممثلة المنظمة في السودان الدكتورة نعيمة الجسير بأن ولاية الخرطوم التي يعيش فيها أكثر من 8 ملايين شخص معرضة لخطر انتشار الكوليرا ، حيث تأثرت أوضاع الصحة العامة فيها بالأزمة الاقتصادية والفيضانات الأخيرة .

 

وقد أبلغت وزارة الصحة السودانية حتى 3 نوفمبر الجاري عن 332 حالة كوليرا ، تتركز في ولايتي النيل الأزرق وسنار وحالتين في الخرطوم .

ووضعت المنظمة خرائط للمناطق الأكثر عرضة لانتشار الفيروس في الخرطوم للاستجابة السريعة ، بما في ذلك في محافظات شرق النيل وامبادا .

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