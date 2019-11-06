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أ ش أ.. مليشيا الحوثى باليمن تشن "حملة خطف" تستهدف المدنيين جنوبى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مليشيا الحوثى " الانقلابية " فى اليمن، المدعومة من إيران بـ"حملة خطف" طالت أكثر من ثمانين شخصا ، من مديرية "دمت" بمحافظة "الضالع" ، جنوبى اليمن ونقلهم إلى جهة غير معلومة .

 

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الإخبارية، عن مصادر محلية قولها، إن "حملة الخطف " الحوثية تركزت فى ثلاث قرى جنوبى "دمت" .

 

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وأشارت المصادر ، إلى أن المليشيا وجهت للمختطفين تهمة التخابر مع قوات الحكومة، ورفضهم التجنيد الإجبارى فى صفوف المليشيا ، للزج بهم إلى جبهات القتال.

 

يذكر أن ميليشيا "الحوثى " تقوم من وقت لآخر بعمليات خطف للمدنيين فى مناطق سيطرتهم ، حيث نفذت فى وقت سابق، عمليات اعتقال فى محافظتى صنعاء وذمار، طالت العشرات من المواطنين.

 

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