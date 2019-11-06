شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية : رصد 49 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 29 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية؛ وقعت فى محافظات حلب (10)، إدلب (8)، واللاذقية (6) وحماة (5). وذكرت الوزارة، فى بيان، أنه تم رصد 20 انتهاكا للهدنة فى محافظات حلب (8)، إدلب (5)، واللاذقية (5) وحماة (2). Advertisements وأضافت فى بيانها، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال 24 ساعة الماضية أى عمليات إنسانية، لافتة إلى أنه بشكل عام تم تنفيذ 2237 عملية إنسانية .

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