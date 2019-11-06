شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الكويتى يبحث مع مسئول عسكرى بريطانى سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن وزير الداخلية ناقش خلال اللقاء، أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها فى كل المجالات، لاسيما الجوانب الأمنية.
من جانبه، أشاد المسئول العسكرى البريطانى بدور الكويت البارز فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
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