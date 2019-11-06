شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى ينتشر فى منطقة حدودية مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت وسائل إعلام سورية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، صورا للجيش فى المناطق الحدودية؛ استكمالا لعملية الانتشار التى بدأها فى محافظة الحسكة؛ وذلك فى إطار مهامه الوطنية بإرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة وتأمين الحماية للمدنيين السوريين.
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