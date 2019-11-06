شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمة الإنترنت فى بعض مناطق العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت ذلك، قناة السومرية نيوز، اليوم الأربعاء . Advertisements وكانت خدمة الإنترنت، قد انقطعت ظهر أمس الثلاثاء، دون معرفة الأسباب ، وتوقفت خدمة الإنترنت فى عموم البلاد ما عدا إقليم كردستان أمس الثلاثاء، وسط الاحتجاجات التى تشهدها البلاد المطالبة بتحسين الخدمات.

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