اللبدي ومرعي يصلان الأردن

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

قال التلفزيون الحكومي الأردني، إن المواطنَين اللذين كان محتجزين لدى إسرائيل، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، وصلا البلاد، بعد أن أفرجت عنهما السلطات الإسرائيلية.

وكان أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، قد قال في تغريدة على تويتر، متحدثا عن المواطنَين:" ساعات ويكونان بين أسرتيهما في أردن الخير والعز".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الإثنين الماضي، إن الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى إسرائيل، وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الإثنين المعتقلَين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية.

وأضاف في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365:" اتفق رئيس (المخابرات الإسرائيلية الداخلية) الشاباك مع نظيره الأردني، على التدابير الأمنية التي تتعلق بالأفراج عنهما".

وكانت إسرائيل قد اعتقلت اللبدي على جسر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، في شهر أغسطس/آب الماضي؛ فيما اعتقلت مرعي على نفس الجسر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

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