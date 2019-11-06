إصابة عدد من السياح في هجوم بسكين شمالي الأردن

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أصيب عدد من السياح الأجانب والمواطنين الأردنيين، الأربعاء، إثر هجوم بسكين نفذه أحد الأشخاص في مدينة جرش شمالي المملكة.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته مديرية الأمن العام في الأردن، ولم يتضمن رقما محددا للمصابين.

ونقل البيان الذي وصل "الخليج 365" نسخة منه عن متحدث الأمن العام قوله إن "شخصا (لم يحدد هويته) أقدم ظهر اليوم في محافظة جرش على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه وجرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج".

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وأضاف أنه "جرى على الفور إلقاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه".

فيما لم يذكر البيان جنسية السياح المعتدى عليهم ولا مدى خطورة الإصابات أو دوافع الهجوم.

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