محتجون يغلقون شركة نفط ذي قار جنوبي العراق

العراق / علي جواد / الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، الأربعاء، إن محتجين غاضبين أغلقوا شركة نفط ذي قار جنوبي البلاد، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بوظائفهم.

وأضاف المصدر، للأناضول، مشترطا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام‎‎، أن "المئات من المتظاهرين أغلقوا صباح اليوم مبنى شركة نفط الجنوب، في قضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بوظائفهم".

وأوضح المصدر أن المحتجين لم يقتحموا مبنى شركة نفط ذي قار، واكتفوا بوضع لافتة على الباب الرئيس كتب عليها "شركة نفط ذي قار مغلقة بأمر من الشعب".

وفي العاصمة بغداد، أفاد مراسل الخليج 365 بأن قوات الأمن اطلقت الرصاص الحي في الهواء والغازات المسيلة للدموع لتفريق تجمع المحتجين على جسر الشهداء المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

ويحاول المحتجون عبور الحواجز الإسمنتية، التي نصبتها قوات الأمن على جسر الشهداء، في مسعى للوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا.

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ووفقا لشهود عيان في مكان الحادث، أصيب 12 متظاهرا غالبيتهم بالاختناق جراء القنابل المسيلة للدموع.

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن مصدر أمني، بأن السلطات العراقية أغلقت مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد ومبنى مصرف الرافدين القريب منه، مع تصاعد حدة الاحتجاجات بمحيط المبنيين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام‎‎، إن "إغلاق مبنى البنك المركزي العراقي ومبنى مصرف الرافدين يأتي كإجراءات احترازية خوفا من حصول اعتداءات من مندسين على المبنيين".

وأوضح المصدر أن "قوات الامن عززت تواجدها في محيط المبنيين".

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.